الرئيسية | محليات الحكومة تعلن إعادة فتح مطار الملكة علياء 8 أيلول الجاري

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة مساء الأربعاء، إعادة فتح مطار الملكة علياء 8 أيلول الجاري أمام حركة الطيران المنتظم.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، انه سيتم اعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتباراً من 8 أيلول الجاري وفق ضوابط معينة.

وتالياً أبرز المعايير التي أعلنها العضايلة بشأن اعادة حركة الطيران:

يتمّ نقل المسافر بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة سبعة أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع، ويلتزم خلال هذه المدّة بارتداء الأسوارة الإلكترونيّة.

الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها حمراء، فيشترط إحضار شهادة فحص (PCR) قبل (72) ساعة من السفر، ونتيجتها سلبيّة، كما يقوم بإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة، على نفقته الخاصّة،

في حال لم يتمّ إحضار فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر سيخضع القادم للحجر المؤسّسي لمدّة أربعة عشر يوماً.

تنطبق هذه الإجراءات على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، كما تنطبق على جميع المعابر الحدوديّة

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