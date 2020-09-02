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عاجل /مجلس التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021
وطنا اليوم-أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 2 / 9 / 2020 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2020 / 2021 موزعة على (540) تخصص تم تضمينها في طلب القبول الموحد.
وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها العدد الذي تم اقتراحه من قبل كل جامعة، إضافةً إلى العدد الذي تم اقتراحه من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل جامعة إضافةً إلى أعداد الطلبة الذين تخرجوا من كل جامعة نهاية الفصل الدراسي الصيفي، وأخيراً معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص.
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