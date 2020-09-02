الرئيسية | محليات حظر تجوال شامل في عمان والزرقاء الجمعة

وطنا اليوم-عمان:يعقد وزيرا الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر، ايجازا صحفيا للحديث عن تطورات الحالة الوبائية ومستجدات الاجراءات الحكومية للتعامل معها.

العضايلة: فرض حظر تجول شامل في الزرقاء وعمان الجمعة

العضايلة: نظراً لطبيعة الحالة الوبائيّة في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء، تقرّر فرض حظر التجوّل الشامل في المحافظتين، طوال يوم بعد غد الجمعة، بنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها الأسبوع الماضي، وتبقى الأمور كما هي عليه في بقيّة محافظات المملكة.

العضايلة: تبدأ ساعات الحظر الشامل في المحافظتين من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ الخميس، لمدّة أربع وعشرين ساعة، ولا يسمح لحملة التصاريح الإلكترونيّة خلالها بالخروج، باستثناء عدد محدود من القائمين على إدامة عمل بعض القطاعات والأنشطة الحيويّة.

العضايلة: اعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتباراً من 8 أيلول الجاري وفق ضوابط معينة

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