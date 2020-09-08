الرئيسية | محليات تمهيدا لفتح المطار.. خلية الأزمة تعلن شروط تسيير الرحلات الجوية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت إدارة عملية خلية الأزمة عن تسيير رحلات جوية من وجهات مختلفة حسب تصنيفها الوبائي، بعد موافقة وزير الصحة على تسيير هذه الرحلات.

وبحسب التعليمات التي أعلنتها خلية الأزمة، ستصنف الدول وبائيا إلى ثلاثة أقسام؛ فيشترط للرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا خضراء، أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله إلى المملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ والانتظار حتى صدور النتيجة، وفي حال سلبيتها لا يحجر مؤسسيا وإنما يكتفي بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

أما الرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا صفراء، فيشترط أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال / 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا حمراء أو غير واردة في قائمة التصنيف الوبائي للدول، إحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 ليال / 8 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وإجراء فحص ثالث له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.











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