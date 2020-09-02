إلغاء مواعيد عمليات جراحية في مستشفى البشير

وطنا اليوم-ممان:أرجع مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات الأربعاء، إلغاء مراجعات طبية وعمليات جراحية في المستشفى لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبظل تزايد شكاوى المراجعين والمرضى من تأخر وإلغاء بعض المراجعات الطبية والعمليات الجراحية قال زريقات إن الأولوية للحالات الطارئة، وسيجري تأجيل الحالات غير الطارئة حتى إشعار آخر.
وأضاف زريقات أن متوسط العلميات اليومي في المستشفى من 80 إلى 90 عملية.
"بعد كل عملية يحتاج المريض للعناية وأسرّة والآن مضطرين لتأجيل عمليات غير طارئة (...) تسجيل إصابات الفيروس يتطلب تعقيم أقسام والحجر على كوادر صحية (...) أي حالة تظهر في المستشفى ومتوقع أن تظهر يتم التعامل مع القسم بأكملة كحالة مخالطة وعلى أثر ذلك يتم حجز الأسرّة والقسم والكوادر حتى عمال النظافة " وفق زريقات.