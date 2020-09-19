الرئيسية | محليات ارتفاع عدد مخالطي طالبة التوجيهي المصابة إلى 220

وطنا اليوم-عمان:أفاد مصدر طبي، بارتفاع أعداد المخالطين لطالبة التوجيهي المصابة بفيروس كورونا إلى 220 مخالطا.

وقال إن فرق التقصي الوبائي بدأت بأخد العينات منمن مخالطي الطالبة المصابة بكورونا.

وأضاف أنه تم أخذ 140 عينة من الطلبة اليوم، كما وطلبت مديرية التربية لواء عين الباشا من مدراء المادرس بعدم الالتحاق الطلبة الى مدارسهم.

وقال المصدر: إنه تم وضع أسماء الطلبة المخالطين في المدارس وتم منعهم من الدخول الى المدرسة قبل ظهور النتائج.

بدوره قال رئيس مركز صحي عين الباشا الدكتور رزق ياغي، إنه تم التبليغ مساء أمس الثلاثاء، بوجود حالة مصابة بفيروس كورونا، حيث تحركت فرق التقصي الوبائي والجهات المختصة الى مكان المصابة وتم أخذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف أن الحالة المصابة معروفة وهذا يسهل العمل على معرفة المخالطين وحصرهم.

وبين أنه تم أخذ 60 عينة من بيت المصابة والمنازل المجاورة لها.

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