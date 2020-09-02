الرئيسية | محليات ما قصة "بحيرة الجامعة الأردنية" و أمين عمان

وطنا اليوم-عمان:نفذت أمانة عمان أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار داخل الجامعة الاردنية لحل مشكلة "نهر الجامعة" والذي يتشكل دوماً في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار.

وكتب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "منذ سبعينيات القرن الماضي وأنا استمتع بالمنظر الساحر لبحيرة الجامعة الاردنية من على الطابق التاسع لمستشفى الجامعة الاردنية في كل شتاء، في خريف عام ٢٠١٨ شاهدت منظرا مدهشا ومخيفا من على مبنى رئاسة الجامعة الاردنية اطلق عليه اسم نهر الجامعة الاردنية".

وأضاف: "خطر البحيرة والنهر على أسرة الجامعة ومبانيها خالط جمالهما وكان لابد من حل لهذا الخطر الذي يكلف مايقارب نصف مليون دينار ؛ولكن توفير هذا المبلغ غاية في الصعوبة.استطعنا حل مشكلة النهر بصورة طارئة وجزئيا وبقي التحدي كبيرا".

وختم يقول: "زرت أمين عمان برفقة فريق من نواب ومستشار الرئيس ومدير دائرة الهندسة، حيث استقبلنا ووافق بلا تردد على حل مشكلة البحيرة والنهر،لابل وفي امكانية الاستفادة من هذه".

















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