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وطنا اليوم-عمان:اكد محافظ مادبا علي الماضي تسجيل " 4 اصابات جديدة بكورونا في مخيم مادبا مخالطين لمصابة سابقة

الى ذلك قرر المحافظ تعليق الدراسة في مدرستي الذكور والاناث في مخيم مأدبا حتى يوم الأحد المقبل، لحين استكمال عمل فرق الاستقصاء الوبائي والتعقيم، مؤكدا ان القرار تم بالتنسيق مع مديرة التعليم لوكالة الغوث لمنطقة جنوب عمان. وأعلن الماضي يوم أمس الاول ان الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق التقصي الوبائي في مأدبا أظهرت إصابة سيدة بالفيروس في مخيم مأدبا. وعلى أثر ذلك تم عزل 3 منازل وأخذ عينات من ساكنيها للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، كما تم نقل السيدة المصابة الى منطقة الحجر في البحر الميت.

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