الرئيسية | محليات اميركا تصنف الاردن بعالي الخطورة بالنسبة لكورونا

وطنا اليوم-عمان:حذرت السفارة الأميركية في الأردن رعايا من خطر فيروس كورونا.

ووصلت رعايا اميركا في الأردن رسالة السفارة الأميركية في عمان جاء في نصها : "تصنف الولايات المتحدة الأردن على أنها "عالية الخطورة" بالنسبة لـ COVID 19".

وكان مركز السيطرة على الأمراض (CDC) قد المسافرين بتجنب السفر الدولي غير الضروري إلى الأردن.

وقال المركز عبر موقعه الرسمي على الانترنت إنه يجب على المسافرين المعرضين لخطر متزايد للإصابة بكورونا التفكير في تأجيل جميع رحلات السفر، بما في ذلك السفر الأساسي إلى الأردن.

وأضاف المركز أن خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأردن مرتفع.

وأشار المركز الى أن الموارد في الأردن محدودة في حال مرض أحد المسافرين ويحتاج إلى رعاية طبية.

وشهد الأردن في الأيام الماضية ارتفاعا في اعداد الإصابات بفيروس كورونا ، حيث سجل في الأسبوعين الاخرين حوالي ثلث الإصابات بالفيروس منذ بدء ظهور الجائحة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر