الرئيسية | محليات اغلاق مركز ثقافي درست به الطالبة المصابة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب ان الأجهزة المعنية أغلقت المركز الثقافي الذي تقلت فيه الطالبة المصابة بفيروس كورونا في منطقة البقعة دروس تقوية.

وكانت وزارة التربية بالتعاون مع الأجهزة المعنية قد تواصلت مع المركز ، وحصلت على أسماء مخالطي الطالبة المصاب ، وطلبت منهم عدم الذهاب الى المدارس.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في وقت سابق الأربعاء قال ان الطالبة التي اكتشفت اصابتها بفيروس كورونا في لواء عين الباشا لم تذهب الى المدرسة يوم الثلاثاء، لذلك لم يتم تعليق الدوام في مدرستها.

وبين القرعان في تصريحات ان الطالبة في الصف الثاني عشر (توجيهي) ، وان دوام يوم الثلاثاء كان مقتصرا على الصفوف الفردية (الأول ، الثالث ، الخامس ، السابع ، التاسع، الحادي عشر (الأول ثانوي).

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