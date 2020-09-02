الرئيسية | محليات الموجة الحارة تتجدد الخميس والعاصمة على أعتاب أرقام قياسية

وطنا اليوم-عمان:تحدث أسامه الطريفي، مدير التنبؤات الجوية في طقس العرب، حول آخر التطورات الجوية على موجة الحر الأطول في تاريخ الأردن منذ 100 عام، وذروتها الجديدة المتوقعة يومي الخميس والجمعة.

وذكر الطريفي في تصريحات الأربعاء، أنه سيطرأ الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة و تُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، بعد يومين "الثلاثاء والأربعاء" من انخفاض درجات الحرارة.

ويعود الطقس ليُصبح شديد الحرارة وجاف بوجهٍ عام في أغلبية مناطق المملكة وتكون درجات الحرارة ما بين 41 و 43 درجة مئوية في العديد من القرى والمُدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة طيلة ساعات النهار في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، بالإضافة إلى بعض مناطق البادية وتتجاوز درجات الحرارة هناك الـ 45 درجة مئوية، فيما تقترب درجات الحرارة إلى 50 في مناطق البحر الميت والأغوار والعقبة.

كما يُتوقع بحسب طقس العرب، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الجمعة بحيث تُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 12 درجة مئوية، وقال قد نكون على أعتباب رقم قياسي جديدة في بلوغ درجات الحرارة أعلى مستوياتها في عمان، وهي أرقام نادرة وقياسية لم تسجل في شهر أيلول.

ولفت إلى أنه هناك توقع باستمرار الحالة الجوية الحارة على ما هي حتى منتصف أيلول الجاري وربما لما بعد ذلك.

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