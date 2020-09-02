الرئيسية | محليات القرعان : الطالبة المصابة بالبقعة لم تداوم الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان ان الطالبة التي اكتشفت اصابتها بفيروس كورونا في لواء عين الباشا لم تذهب الى المدرسة يوم الثلاثاء، لذلك لم يتم تعليق الدوام في مدرستها.

وبين القرعان في تصريحات ان الطالبة في الصف الثاني عشر (توجيهي) ، وان دوام يوم الثلاثاء كان مقتصرا على الصفوف الفردية (الأول ، الثالث ، الخامس ، السابع ، التاسع، الحادي عشر (الأول ثانوي).

وقال القرعان انه فور اكتشاف الإصابة ، تواصلت الأجهزة المعنية مع مركز خاص لدروس التقوية كانت تستعد فيه الطالبة للمدرسة ، وتم ابلاغ 150 طالبة خالطن الطالبة المصابة بعدم الذهاب الى المدرسة ، حتى يتم التنسيق مع فرق التقصي الوبائي لأخذ العينات منهم، مبينا ان الطالبات المذكورات من عدة مدارس في اللواء.

وبين انه تم أيضا ابلاغ الأهالي بعدم ارسال اشقاء الطالبات الى المدرسة، وعدم ذهاب اولياء الامور الى العمل.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر