مستشفى البشير توضح حول وفاة الطفلة سيرين

وطنا اليوم - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً ومنشوراً لطفلة تُدعى سيرين خالد مصطفى تبلغ من العمر ستة أعوام فقط، الطفلة صغيرة تُوفيت بعد إنفجار الزائد الدودية في جسدها الصغير، وذلك بحسب ما جاء في المنشور الذي أكد بان إدارة مستشفى البشر رفضت إدخال الطفلة بسبب عدم توفر الأسرة.

المنشور الذي أنتشر بسرعة كبير بين مواقع التواصل الإجتماعي وحظي بالآلاف التعليقات والمشاركات، لم يحتوي على إية إشارة إلى أهل الطفلة من أجل التواصل معهم والوقوف على ملابسات الحادثة.

فيما قال الدكتور محمود زريقات ، مدير مستشفى البشير، أن لجنة التحقيق في وفاة الطفلة سيرين، والتي تبلغ من العمر (٧)سنوات، ستنتهي من عملها يوم غد الأربعاء، حيث سيتم في ضوء تقريرها اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقصرين، أو من تسبب أو أسهم في التسبب بالوفاة، وسيتم تحويل الملف للقضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يتبين تقصيره.

وأشار زريقات إلى أنه لم ترد لإدارة المستشفى أية شكوى من ذوي الطفلة لغاية الآن.

وكانت إدارة المستشفى قد شكلت لجنة مختصة للتحقيق في جميع الإجراءات التي أجريت للمرحومة منذ مراجعتها لأقسام الطوارئ وإدخالها العملية الجراحية إلى حين وفاتها.

وقال زريقات: أتقدم بالتعازي الحارة من والدي المرحومة الطفلة سيرين، راجيا العلي القدير أن يتغمدها برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.