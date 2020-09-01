الرئيسية | محليات اصابة قابلة بكورونا في مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم-عمان:اعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين عن اصابة قابلة بفيروس كورونا في المستشفى الزرقاء الحكومي.

وعملت ادراة المستشفى على اغلاق قسم الولادة للتعقيم.

وقال السريحين إن الإصابة انتقلت إلى القابلة خارج المستشفى عن طريق مخالطة ابن عمها المصاب، والادارة تقوم بحصر المخالطين داخل المستشفى.

الى ذلك قال محافظ الزرقاء حجازي عساف إن الأجهزة الأمنية باشرت مساء اليوم الثلاثاء بإجراءات عزل المباني التي سجلت إصابات بفيروس كورونا بين سكانها، وفق ما جاء في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 4 إصابات بكورونا، الثلاثاء، في محافظة الزرقاء.

وأوضح عساف في تصريح لـ (بترا) أن هذه الإصابات تعود لأم وابنتها في منطقة السخنة مخالطتين لإصابة في العاصمة عمان، وإصابة أخرى لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في الرصيفة، فيما الإصابة الرابعة تعود لأحد السكان في منطقة الزرقاء الجديدة.

وأكد عساف أن فرق التقصي الوبائي باشرت على الفور بسحب العينات من المخالطين والمجاورين في المناطق التي يقطنها المصابون.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر