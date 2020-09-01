الرئيسية | محليات الملك: العلاقات الأردنية السعودية متجذرة وتاريخية

وطنا اليوم-عمان:استقبل الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.

وأكد الملك عبدالله الثاني عمق العلاقات الإستراتيجية الأردنية السعودية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الملك إن الأردن يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين المملكتين، واصفا إياها بـ"التاريخية والمتجذرة"، مضيفا أن الأردن يحرص على تطويرها، والبناء عليها باستمرار.

من جهته، أكد السفير السديري أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - وبمتابعة من وزير الخارجية، يحرص على تطوير العلاقات السعودية الأردنية التي تقوم على أسس راسخة وثابتة، وعلى الاحترام المتبادل، والتنسيق المشترك، لما فيه مصلحة البلدين، والشعبين الشقيقين، وهي تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات راسخة، تعزز مفهوم الأمن المشترك والمصير الواحد المشترك.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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