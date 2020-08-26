الرئيسية | محليات إدارة البشير تتوعد بمحاسبة المتسببين بوفاة الطفلة سيرين

وطنا اليوم-عمان:توعدت إدارة مستشفيات البشير بمحاسبة المقصرين والمتسببين بوفاة الطفلة سيرين، والتي توفيت في مستشفى البشير بتاريخ 26/8/2020.

وأعلن مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتحقق في جميع الإجراءات التي أجريت للطفلة في مستشفيات البشير منذ مراجعة الطفلة لاقسام الطواريء وادخالها العملية الجراحية إلى حين وفاتها.

وتوقع زريقات ان اللجنة ستنهتي من أعمالها الأربعاء 2 أيلول 2020، مشيرا الى انه على ضوء تقرير اللجنة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقصرين أو من تسبب أو ساهم في أحداث الوفاة تمهيدا لتحويل الملف للقضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحق من تبين تقصيره.

ولفت زريقات الى أنه لم ترد لإدراة المستشفى اي شكوى من ذوي الطفلة سيرين.

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