المصري حزين، الساكت سعيد، وحجاج يشكر، ومعلقين للجنرال لغتك العربية ركيكه معاليك والرزاز عدّل من أمريكيا للويبده

وطنا اليوم - التقط مجهر وطنا اليوم نشاطاً ملحوظاً مؤخرا لعدد من الشخصيات من العيار الثقيل حيث المهندس ‏موسى الساكت النشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، متابع من الطراز الرفيع قال صباح اليوم بفرح كبير حول عودة الطلبة الى المدارس: "جهد كبير واستثنائي بذلته وزارة التربية والتعليم بجميع كوادرها والمعلمين في هذا اليوم التاريخي".

نأمل بش مهندس ان تبقى أبواب مدارسنا مفتوحه.

‏عماد حجاج قال بعد الإفراج عنه " الشكر الجزيل لمن ساندني في محنتي شكرا لعواطفكم الصادقة وموقفكم الكبير شكرا لكم متابعين ومنظمات وزملاء ومثقفين ونشطاء وساخرين . محبتكم الكبيرة وجهودكم المثابرة شدت من ازري فلكم مني قبلة وعناق وامتنان وعلى الخير والحب والجمال القاكم قريبا تحت سماء زرقاء واسعة تصدح بانغام الاحرار" بالسلامة للفنان الساخر حجاج ونأمل لك البراءة النهائية.

رئيس الوزراء السابق طاهر المصري حزين حيث قال إنه اطلع على الرسالة الموجهه إلى جلالة الملك لكنه لم يوقع عليها، كما قال دولته" تابعت بحزن شديد اللغط الذي دار خلال الايام الماضية حول رسالة عرضها لفيف من الشخصيات المتنوعة".... بالنهاية أكد

" عرضت علي الرسالة للتوقيع..... وأشهد أن معظم ما فيها يتفق مع ما اطالب به وكنت قد أثرته مراراً وتكراراً امام المسؤولين. ولكن كان هناك بعض النقاط أو الافكار التي اختلف فيها" ولم أوقع على الرسالة" من الاخر دولته ما وقع.

نفحات إيمانية يمر بها وزير الداخلية السابق الجنرال حسين المجالي حيث غرد حول الهجرة النبوية وعاود بالتغريد حول نجاة وليس (نجات) سيدنا موسى عليه السلام وليس ( رضى الله عنه) كما كتب وشطب المجالي والتقطها مجهر وطنا اليوم وتكلم المجالي حول استشهاد الإمام الحسين بن علي بنفس تاريخ استشهاد والده رئيس الوزراء السابق هزاع المجالي ( رحمه الله)، بالمحصله المجالي غرد و وقع في مغالطات وشطب وعدل.... احد المعلقين على منشور المجالي غرد معاليك لغتك العربية ركيكة.

ناصر جودة غايب عن الساحة وقليل الكتابة الا ان مجهر وطنا اليوم التقط اهتمامات معاليه باراء السيدة هيفاء النجار ويتابع تغريداتها.

ورئيس الوزراء عمر الرزاز يستطيع أن ينتخب بعد ان عدّل بيانات سكنه من الولايات المتحدة الأميركية، إلى جبل اللويبدة في العاصمة عمّان، حيث يستطيع أن يدلي بصوته في مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في جبل اللويبدة.

الوزير الديناميكي العضايلة قال مجدداً "‏حماكم الله.. وحمى صحتكم وأحباءكم. وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء" التعليقات ( يعتذر مجهر وطنا اليوم عن النشر لأسباب تتعلق بالجودة) .

ديمه طهبوب أظهرت نشاطا ملحوظ مؤخراً حيث وجهت سؤالاً نيابياً الى الوزير العسعس عن المساهمة الوطنية في تعديلات قانون ضريبة الدخل وعن المبالغ التي تم تحصيلها من خلال تعديلات قانون ضريبة الدخل والمجالات التي صرفت فيها منذ اقرار التعديلات وحتى الآن واذا كانت تظهر هذه المبالغ في النشرة الشهرية للوزارة، مجهر وطنا اليوم يترقب الإجابة.