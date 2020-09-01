الرئيسية | محليات مع ارتفاع الإصابات في “عمان”.. طلبة أردنيون يطالبون العودة إلى ووهان

وطنا اليوم-عمان:طالب 200 طالب وطالبة أردنيين وزارة التعليم العالي بتسهيل إجراءات عودتهم الى مدينة ووهان الصينية لاستكمال دراستهم بعد عودتهم منها قبل حوالي سبعة أشهر.

وقال الطلاب في مذكرة، “نطالب وزراة التعليم العالي والبحث العلمي إرسال كتاب لوزارة الخارجية الاردنية بخصص مخاطبة الجهات الصينية (الوزارة الخارجية الصينية ) بتسهيل امور العودة للصين وعددنا حوالي ٢٠٠ طالب وطالبة ولكن لم تصدر وزارة التعليم العالي اي شيء الى الان”.

وقال الطلاب “مستقبلنا واقف على كتاب من وزارة التعليم لان الكثير من طلاب الاجانب قامت حكوماتهم بإرجاعهم من خلال مخاطبة الخارجية الصينية وتم عودتهم لمقاعد الدراسة مثل باكستان كوريا الجنوبية واليابان والدول الاروبيه جميعها ومصر”.

وزاد الطلبة، ” لا أحد من وزارة التعليم العالي شاعر بنا، ومستقبلنا وحياتنا ستتدمر، وان لم نعود الى مقاعد الدراسة ستفصلنا الجامعات لعدم حضورنا الى الجامعات ومنا من يدرس الطب والهندسة والذي يتطلب حضورنا لإكمال مراحل الدراسة والتدريب العملي”.

وتحدث وزير الصحة الدكتور سعد جابر، امس الاثنين، عن مستجدات الحالة الوبائية في الأردن، وعدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن جابر تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا في الأردن.. بينها 46 حالة محلية.

وقال جابر، انه تم تسجيل 42 حالة محليّة في العاصمة عمّان منها 40 حالة مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء.

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