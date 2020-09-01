الرئيسية | محليات إرادة ملكية بقبول استقالة المعاني وتعيين البصول

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على مايلي:

۱. قبول استقالة الاستاذ الدكتور سلطان عبدالله المعاني من عضوية مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن فئة الأكاديميين.

٢. تعيين الأستاذ الدكتورة عبلة محمود علي البصول عضوا في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن فئة الأكاديميين بدلا من الاستاذ الدكتور سلطان عبدالله المعاني وللمدة المتبقية من عمر المجلس. اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۰/۸/۱۱.

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