اشتداد غير مسبوق على الموجة الحارة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:تُشير الخرائط الجوية عبر نظام بدر المطور من قبل طقس العرب بأنه يُتوقع أن يحصل اشتداد غير مسبوق على الموجة الحارة اعتباراً من يوم الخميس 3-9-2020 حيث يتجدد اندفاع وسيطرة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة و القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية فوق بلاد الشام و تدخل بذلك المملكة في الذروة الثانية لهذه الموجة الحارة و التي قالت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية بأنها الأطول منذ بدء تدوين السجلات المناخية في المملكة منذ أيام إمارة شرق الأردن

و يتراجع مُؤقتاً تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة يومي الثلاثاء و الأربعاء بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في بعض المناطق لا سيما الغربية و لكن بالرغم من ذلك تبقى المملكة عموماً تحت تأثير الموجة الحارة. و يتحول الطقس ليُصبح صيفياً عادياً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، في حين يبقى الطقس حاراً بوجهٍ عام في بقية المناطق، و تظهر مع ساعات العصر و المساء بعض السحب المُتوسطة، مع إحتمال ضعيف لأن تهطل بعض الزخات المحلية من المطر في نطاق محدود

و يطرأ الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة و تُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية. و يعود الطقس ليُصبح شديد الحرارة و جاف بوجهٍ عام في أغلبية مناطق المملكة و تكون درجات الحرارة ما بين 41 و 43 درجة مئوية في العديد من القرى و المُدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان، بينما يكون الطقس شديد الحرارة طيلة ساعات النهار في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، بالإضافة إلى بعض مناطق البادية وتتجاوز درجات الحرارة هناك الـ 45 درجة مئوية

كما و تظهر تدريجياً كميات من السُحب المُتوسطة و العالية، مع إحتمال ضعيف لأن تهطل بعض الزخات المحلية من المطر في نطاق محدود، قد يصحبها الرعد

الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات و قد تكون مثُيرة للأتربة و الغبار

و يُتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة بحيث تُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 12 درجة مئوية

و يتحول الطقس ليُصبح لاهباً و جافاً بوجهٍ عام في أغلبية مناطق المملكة و تكون درجات الحرارة ما بين 42 و 44 درجة مئوية في العديد من القرى و المُدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان و تقترب درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار و البحرالميت و محافظة العقبة

و مُجدداً تظهر تدريجياً كميات من السُحب المُتوسطة و العالية، مع إحتمال ضعيف لأن تهطل بعض الزخات المحلية من المطر في نطاق محدود، قد يصحبها الرعد

الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و قد تكون مثُيرة للأتربة و الغبار

و في ساعات الليل، تُسجل درجات الحرارة قيما قياسية بالنسبة لما هو مُعتاد عليه في ساعات الليل و يكون الطقس حاراً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض السحب و الغيوم المُتوسطة و العالية، و الرياح تكون عُموماً هادئة

توصيات هامة بشأن الذورة الثانية لهذه الموجة الحارة يُنصح الأخذ بها جِدياً:

و نظراً للاشتداد غير المسبوق المُتوقع على الموجة الحارة خلال عطلة نهاية الأسبوع فإن هناك مجموعة من التوصيات الهامة التي يجب أن تُؤخذ بجدية في التعامل مع مثل هكذا أجواء تتلخص بالنقاط التالية:

عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار

الإكثار من شرب السوائل الباردة و المُرطبات على مدار اليوم و حتى في ساعات الليل و إن لم تكن تشعر بالعطش

يُنصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات و حتى في ساعات الليل و ذلك لأن سرعة الرياح المنخفضة و جفاف الأجواء بشكل تام و ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير سيعمل على ارتفاع ما يُسمى بالضغط الحراري