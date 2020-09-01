الرئيسية | محليات حجر الطلبة العائدين للدراسة في الجامعات الأردنية أسبوعاً واحداً فقط

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة فقد تمت الموافقة على تخفيض مدة حجر الطلبة القادمين من الخارج الدارسين في المؤسسات التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية (أردنيين) و (وافدين من العرب والأجانب) لمدة أسبوع واحد فقط شريطة إحضار فحص PCR خلال مدة لا تزيد عن (72) ساعة قبل قدومهم للأردن، وإجراء الفحص عند القدوم وقبل الخروج من الحجر المؤسسي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) .

وأضاف الدكتور توق أنه وحرصاً على مصلحة جميع الطلبة سواءً الأردنيين المقيمين خارج المملكة أو الطلبة الوافدين المسجلين حالياً في الجامعات الأردنية فقد قرر مجلس التعليم العالي أن يكون شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم 2020 / 2021 هجين أي يمزج بين التعليم العادي (وجهاً لوجه) والإلكتروني (عن بعد)، وذلك بالاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني الماضي والفصل الصيفي وفقاً لترتيبات معينة تضمنت بنوداً تحافظ على مصلحة الطلبة الأردنيين والوافدين (العرب والأجانب) الذين لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة قبل بداية الفصل الأول ومن أهمها تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الاجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بعد) على أن يتم إجراء كافة امتحانات هذه المتطلبات إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات، وسيطبق على هذه المساقات مبدأ ناجح/راسب باختيار الطالب في نهاية الفصل الدراسي.

كما تضمنت أيضاً التأكيد على طرح شعبة واحدة على الأقل تدرس إلكترونياً (عن بعد) من المساقات الدراسية المخصصة لطلبة مستوى السنة الأولى في جميع التخصصات لتمكين الطلبة خارج الأردن من الالتحاق بالدراسة، إضافةً إلى مخاطبة الجامعات الأردنية للقيام بتجهيز بوابات إلكترونية يتمكن الطلبة من خلالها من استكمال إجراءات التسجيل في الجامعات وتحميل الوثائق الرسمية المطلوبة من كل منهم، وللإطلاع بالتفصيل على كامل هذه القرارات المتعلقة بالتدريس والامتحانات في الفصل الدراسي الأول القادم 2020 / 2021 يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية من خلال الرابط الآتي: www.mohe.gov.jo كما يمكن للطلبة الوافدين (العرب والأجانب) الراغبين بالالتحاق بالجامعات الأردنية زيارة البوابة الإلكترونية " أدرس في الأردن"، والتي توفر معلومات هامة جداً عن الأردن والبيئة التعليمية فيه إضافةً إلى معلومات تفصيلية عن الجامعات الأردنية والتخصصات المطروحة في كل منها، وذلك من خلال الرابط الآتي: http://studyinjordan.jo/Ar/

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