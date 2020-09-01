الرئيسية | محليات هام جدًا بخصوص صرف دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:أكد صندوق المعونة الوطنية أن صرف دعم الخبز مستمر لكافة الشرائح المستحقة.

وأوضح المعونة الوطنية في تصريحات أن صرف الدعم سوف سوف يستمر لنهاية شهر تشرين الأول القادم.

موضحًا أن المستفيدين سوف تصلهم رسالة نصية باستلام المبلغ المستحق، وجدير بالذكر أن صندوق المعونة كان قد أعلن بأنه سيتم صرف دعم الخبز لنحو مليون أسرة.

موضحًا أن القيمة المستحقة للفرد الواحد تبلغ 27 ديناراً.

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