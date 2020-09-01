الرئيسية | محليات الأمن : 98% من حوادث السير في الأردن سببها العنصر البشري

وطنا اليوم-عمان:اكد العقيد باسم الخرابشة مدير المعهد المروري ان مشكلة حوادث السير كبيرة بحجمها على المستوى المحلي والعالمي وان كلفة هذه الحوادث تقدر بحوالي 324 مليون دينار ما يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة ولها آثار اجتماعية ومادية ومعنوية كبيرة على المجتمع ولا بد من التصدي لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع وتحصد الكثير من ارواح ابنائنا بمختلف فئاتهم العمرية .

واضاف العقيد الخرابشة عبر "اذاعة الامن العام" ان مديرية الامن العام كانت من السباقين في التصدي لهذه المشكلة بالتعاون مع شركائها على المستوى الحكومي والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي والمستوى الدولي من خلال اجراء البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات للحد من مشكلة الحوادث المرورية , مبينا ان ارقام الحوادث كبيرة وصادمة وكان هناك الكثير من الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل للحد منها ومن اثارها مشيرا بان الاستراتيجية التي اتبعتها مديرية الامن العام خلال الخمس سنوات الماضية اسهمت في تقليل نسبة الحوادث , وبين ان عدد الحوادث بلغ (161511) حادث خلال عام 2019 نتج عنها (643 ) وفاة و( 10857 ) اصابة متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والخطرة واشار الى ان هذه الارقام كبيرة بالرغم من كل الجهود التي تبذل للحد منها .

وبين ان الدراسات اشارت الى ان 98 بالمئة من مسببات الحوادث هي العنصر البشري واكد على دور الاعلام في نشر التوعية المرورية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين للحد من حوادث السير واشار الى الشراكة مع بعض الجامعات من خلال استحداث المساق المروري لرفع التوعية المرورية لدى الطلبة في الجامعات .

واكد ان مديرية الامن العام اخذت على عاتقها من خلال اداراتها المرورية واستراتيجيتها الاخذ بزمام الامور وتفعيل الشراكات للحد من الحوادث المرورية وبين خلال حديثه ان مبادرة الطريق الآمن التي اطلقتها مديرية الامن العام هي مبادرة تاخذ جميع محاور ومسببات الحوادث بشكل عام للحد من الحوادث .

واشار العقيد الخرابشة بان المواطن هو الشريك الاساسي في العملية المرورية وتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة للحد من هذه الحوادث .

واكد العقيد الخرابشة ان سبب الحوادث الرئيسي هو عدم الالتزام بقواعد السير وارتكاب المخالفات التي تتعلق بسلوكيات السائق مثل السرعة الزائدة , وتجاوز الاشارة الحمراء , وتغيير المسارب بشكل مفاجئ ’ وعدم ترك مسافة امان بين المركبات ’ واستخدام الهاتف النقال .

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