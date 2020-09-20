الرئيسية | محليات طاهر المصري ينفي توقيعه على رسالة موجهة للملك

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء السابق طاهر المصري إنه اطلع على الرسالة الموجهه إلى الملك لكنه لم يوقع عليها.

وتاليا البيان الصادر عن المصري:

تابعت بحزن شديد اللغط الذي دار خلال الايام الماضية حول رسالة عرضها لفيف من الشخصيات المتنوعة الاهداف والنوايا مرفوعة إلى جلالة الملك. وعرضت علي الرسالة للتوقيع. وأشهد أن معظم ما فيها يتفق مع ما اطالب به وكنت قد أثرته مراراً وتكراراً امام المسؤولين. ولكن كان هناك بعض النقاط أو الافكار التي اختلف فيها. ولم أوقع على الرسالة.

وشعرت بأن هناك عدم وضوح للهدف الذي يرغب الموقعون في تمريره إلى صاحب القرار – جلالة الملك - . فحصل ما حصل من انسحاب ودعوة الانسحاب وما إلى ذلك. لقد أضر هذا الوضع بمصداقية الرسالة والهدف من ورائها وبالعديد من الموقعين عليها.

أردت أن أبين رأيي في هذه المسائل الحساسة والهامة.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من الموقعين على الرسالة من شخصيات حكومية سابقة ونيابية نفوا توقيعهم على الرسالة الموجهة إلى الملك.

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