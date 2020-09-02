الرئيسية | محليات انقطاعات الكهرباء تربك توزيع المياه في الاردن

وطنا اليوم-عمان:قال مساعد أمين عام وزارة المياه الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة إن الارتفاع الحاد على درجات الحرارة يثقل كاهل قطاع المياه بشكل كبير في ظل محدودية المياه في الأردن.

وأضاف سلامة إن أي ارتفاع على درجات الحرارة يزيد استهلاك المياه بنسب كبيرة جدا، حيث أوعز وزير المياه بزيادة كميات مياه الري حفاظا على المزروعات الوطنية.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل كبير على عملية التزويد المائي في الأردن، حيث شهدت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 10 انقطاعات في بعض المناطق أثرت بشكل كبير على محطات الضخ في الكرك والأزرق واربد.

وبين سلامة أن هذه الانقطاعات تؤثر بشكل كبير على كميات وحصص المياه في هذه المناطق التي تعرضت لإنقطاع الكهرباء، حيث وصلت كميات التزويد المائي في اربد 5850 متر مكعب والأزرق 3500 متر مكعب والكرك 500 متر مكعب في الساعة.

وأكد سلامة أن التزويد المائي يسير بشكل جدي والاحتياطات اجراءاتنا فعالة، معول على وعي المواطن بعدم سقاية المزروعات في الأوقات الغير المناسبة واستخدام وسائل الري الحديث.

ودعا المواطنين إلى استخدام خزانات مياه أرضية وعدم هدر المياه واستخدمها بغسيل الأرصفة والسيارات.

واعتبر سلامة أن مناطق العاصمة عمان من أكثر المناطق في الأردن منكوبة بالاعتداءات على المياه التي تؤثر على التزويد المائي.

وقال إن الموجة الحارة التي يشهدها الأردن والتي ستستمر إلى منتصف الأسبوع القادم تدق ناقوس الخطر لدى الوزارة، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع المياه.

وبين أن يوجد أكثر من 45 ألف اعتداء في الأردن على الخطوط الرئيسية والناقلة للمياه، بالإضافة إلى 18 ألف اعتداء على المياه في الأغوار، هذا ما اعتبره بالأمر المزعج والمقلق.

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