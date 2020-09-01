الرئيسية | محليات العمل على إصلاح 17 عطلا كهربائيا بسبب موجة الحر

وطنا اليوم-عمان:مع استمرار تأثر الأردن بموجة حر شديدة، ارتفعت قيم الأحمال الكهربائية في محافظات الوسط الأربعة الى ما يقارب 1932 ميجاواط.

وقال الناطق باسم شركات الكهرباء الأردنية محمد سعيفان، في تصريح ، إن شركة الكهرباء قادرة على استيعاب هذه الأحمال واي أحمال اضافية.

وبين أنه لا يوجد انقطاعات كهربائية سوا عدد قليل تقدر بـ 17 حالة انقطاع، ولا يوجد أي انقطاع دام لأكثر من ساعة، مؤكدا أن هذه الأعطال فردية وليست جماعية.

وأكد أنه لا يوجد هناك مناطق واسعة كبيرة مشمولة بانقطاعات التيار الكهربائي في الأردن.

وعن أسباب الانقطاع، قال إنها بسبب الحمل الزائد، مشيرا إلى أن الحمل الزائد على القواطع الكهربائية يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن الاستخدام الزائد في أجهزة التكييف يؤدي إلى زيادة الحمل الكهرابئي وانقطاع للتيار الكهربائي.

ووجه سعيفان رسالة للابلاغ عن أي حالات استجرار غير مشروعة في الكهرباء، لأنها تؤدي إلى زيادة الحمل الكهربائي بسبب أن طرق التوصيل غير فنية وصحيحية، وتؤدي إلى خطر في السلامة العامة على حياة المواطنين.

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