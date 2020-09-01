الأردن تواجه أطول موجة حر منذ 100 عام

وطنا اليوم-عمان: قال مدير ادارة الارصاد الجوية في وزارة النقل السيد رائد رافد آل خطاب انه و بحسب السجلات المناخية المتوفرة في ادارة الارصاد الجوية فان هذه الموجة الحارة تعتبر هي اطول موجة حر منذ عام 1922 اي ما يقارب 100 عام .

وأشار آل خطاب لاستمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على المملكة منذ بداية الأسبوع، والتي تعمق تأثيرها يومي الأحد والإثنين وأدت إلى تجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية، في أغلب المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية.

وتخف حدة الكتلة الحارة قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء، مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق وحارة جداً في الأغوار والعقبة ومناطق البادية.

واضاف آل خطاب بانه من المتوقع ان تعاود الكتلة الهوائية الحارة والجافة تعمقها اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 3 ايلول 2020 لتعود الاجواء حارة جداً في اغلب المناطق كما وتشير التحليلات الى استمرارية هذه الموجة الحارة حتى منتصف الاسبوع القادم .

كما وتهيب إدارة الأرصاد الجوية من الإخوة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات، والأخذ بالتحذيرات وتعليمات السلامة العامة على محمل الجد.