 وطنا نيوز -حملة امنية تضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر
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حملة امنية تضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر
التاريخ : 01-09-2020 12:30:31 المشاهدات: 1540

وطنا اليوم-عمان:نفذت كوادر وزارة المياه والري / مديرية الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان ترافقها قوات أمنية من مديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وقوات البادية الملكية والدرك حيث تم فصل اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات .
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في منطقة الموقر / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية من ضبط مجموعة من الاعتداءات الكبيرة على الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه الشرب قطر (300) لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج لبيعها بطريقة مخالفة ممدودة الى مناطق بعيدة حيث تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .

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