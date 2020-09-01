 وطنا نيوز -93 براداً في ساحة منفذ جابر بانتظار افتتاحه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
93 براداً في ساحة منفذ جابر بانتظار افتتاحه
التاريخ : 01-09-2020 12:24:55 المشاهدات: 1478

وطنا اليوم-عمان:كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق موفق الطيار عن وجود 93 براداً محملاً بالخضار والفواكه داخل الأراضي الأردنية، في ساحة منفذ جابر الحدودي حالياً بانتظار إعادة فتح المنفذ وعبورها إلى الدول العربية، وفق صحيفة الوطن السورية.
ومن المقرر إعادة فتح المنفذ يوم غد الاربعاء، بحسب ما أكده رئيس اللجنة المركزية للتصدير عبد الرحيم رحال في وقت سابق.
وبيّن الطيار أن تصدير الخضار والفواكه عبر البحر توقف، مشيراً إلى أن عدد البرادات التي تم تصديرها عن طريق البحر خلال فترة إغلاق منفذ جابر 15 براداً فقط.
وكان أغلق الأردن معبر جابر الحدودي بعد تسجيل اصابات كورونا لعاملين فيه جراء نقل البضائع بين الشاحنات الأردنية والسورية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق