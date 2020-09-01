93 براداً في ساحة منفذ جابر بانتظار افتتاحه

وطنا اليوم-عمان:كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق موفق الطيار عن وجود 93 براداً محملاً بالخضار والفواكه داخل الأراضي الأردنية، في ساحة منفذ جابر الحدودي حالياً بانتظار إعادة فتح المنفذ وعبورها إلى الدول العربية، وفق صحيفة الوطن السورية.

ومن المقرر إعادة فتح المنفذ يوم غد الاربعاء، بحسب ما أكده رئيس اللجنة المركزية للتصدير عبد الرحيم رحال في وقت سابق.

وبيّن الطيار أن تصدير الخضار والفواكه عبر البحر توقف، مشيراً إلى أن عدد البرادات التي تم تصديرها عن طريق البحر خلال فترة إغلاق منفذ جابر 15 براداً فقط.