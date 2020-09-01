|
93 براداً في ساحة منفذ جابر بانتظار افتتاحه
وطنا اليوم-عمان:كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق موفق الطيار عن وجود 93 براداً محملاً بالخضار والفواكه داخل الأراضي الأردنية، في ساحة منفذ جابر الحدودي حالياً بانتظار إعادة فتح المنفذ وعبورها إلى الدول العربية، وفق صحيفة الوطن السورية.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.