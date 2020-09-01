التربية تعلق على منع صحفيين من التصوير في المدارس

وطنا اليوم-عمان:أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنع الصحفيين والمصورين من دخول المدارس لغايات التصوير إلا بموافقة الوزير.

وقال القرعان في تصريحات لقناة “المملكة”، إنّ “إجراءات التغطية والتصوير يجب أن تتم بالتنسيق بين الجهة الإعلامية التي ترغب بالتصوير في المدارس، ومدير التربية والتعليم المعني في المنطقة التي توجد بها المدرسة”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي حفاظا على سلامة وصحة الطلبة والكادرين التعليمي والصحفي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن”.