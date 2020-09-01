 وطنا نيوز -التربية تعلق على منع صحفيين من التصوير في المدارس
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التربية تعلق على منع صحفيين من التصوير في المدارس
التاريخ : 01-09-2020 10:50:01 المشاهدات: 1266

وطنا اليوم-عمان:أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنع الصحفيين والمصورين من دخول المدارس لغايات التصوير إلا بموافقة الوزير.

وقال القرعان في تصريحات لقناة “المملكة”، إنّ “إجراءات التغطية والتصوير يجب أن تتم بالتنسيق بين الجهة الإعلامية التي ترغب بالتصوير في المدارس، ومدير التربية والتعليم المعني في المنطقة التي توجد بها المدرسة”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي حفاظا على سلامة وصحة الطلبة والكادرين التعليمي والصحفي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن”.


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