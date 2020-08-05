الرئيسية | محليات صور/ سحاب تودع رجال الجيش والامن بالورود

وطنا اليوم - بعد اعلان خلية الازمة رفع العزل عن مدينة سحاب اعتبارا من صباح يوم غدا، بادر اهالي مدينة سحاب بوداع نشامى الجيش والأجهزة الامنية بتوزيع الورود على نقاط الغلط المنتشرة في المدينة، حيث عكس أهالي المدينة بهذه الخطوة مدى الانضباطية بالامتثال للاوامر الصادر خلال فترة العزل والذي لم تسجل خلاله اي مخالفة تذكر مما استوجب من محافظ العاصمة سعد شهاب قبل أيام تقديم الشكر للموطنيين على تقيدهم والتزامهم، وبمشاعر فاضت بالحب والاحترام لنشامى الجيش والأجهزة الامنية التي أدت ما عليها من واجبات خلال فترة عزل مدينة سحاب بكل كفاءة ودع أهالي سحاب قوة الواجب وشكروهم على ماقاموا به.

















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