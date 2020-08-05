الرئيسية | محليات تسجيل 5 إصابات جديدة بـ كورونا في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطين وأقارب مصابين، وفقاً لنتائج فحص العينات التي تم سحبها من قبل فرق التقصي الوبائي.

وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات العينات أظهرت إصابة أم وزوجة وشقيقة الشاب الذي أصيب في وقت سابق اليوم بفيروس كورونا في مخيم حطين.

كما سجلت إصابة جديدة لشاب في حي القادسية بالرصيفة، ما استدعى عزل المبنى المكون من 5 طوابق و16 شقة، فيما قامت فرق التقصي الوبائي بسحب 60 عينة حتى الآن، مثلما تم تسجيل إصابة جديدة لشاب بمخيم حطين وتم عزل ثلاثة مبان تشتمل على 4 شقق، فيما سحبت الفرق 60 عينة لمخالطين ومجاورين.

وأوضح عساف أن نتائج فحص العينات للمخالطين والمجاورين أظهرت إصابة أربعة من أولاد السيدة التي أصيبت أمس بالفيروس بحي الرشيد في الرصيفة، لافتاً إلى أن نتائج فحص العينات التي يتم سحبها من قبل فرق التقصي الوبائي للمخالطين والأقارب والمجاورين تظهر تباعاً.

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