32 ألف عامل وافد طلبوا مغادرة الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل، نضال البطاينة، بشأن العمالة الوافدة التي سجلت لمغادرة أراضي المملكة نهائيا في ظل جائحة كورونا مع الحصول على اعفاءات بشأن الغرامات المترتبة عليها أكد البطاينة إن الوزارة أعلنت أكثر من مرة خلال جائحة كورونا للعمال الوافدين الراغبين بمغادرة أراضي المملكة التسجيل على هذه المنصة للاستفادة من الاعفاء للعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، لافتا إلى أن هذه الخدمة أغلقت تماما مساء 2020/16/8 وتم رفع الكشوفات النهائية للمسجلين علما بأن الموعد النهائي لمغادرة العمالة المسجلة لتستفيد من هذه الإعفاءات المذكورة سيكون بتاريخ 2020/10/31.

وكشف البطاينة أن عدد المسجلين على هذه الخدمة بهدف العودة إلى بلدانهم وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة بلغ (32 ألف و46) عامل وافد، غادر منهم أراضي المملكة حتى يوم أمس الثلاثين من آب حوالي (18 ألف و533) عامل وافد.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع السفارات تمهيدا لاستقبال الدولة المعنية لرعاياها ليتمكنوا من المغادرة والاستفادة من الإعفاءات.

ولفت إلى أن وزارة العمل قامت بوضع إشارة "بلوك" على جميع المسجلين على منصة حماية للسفر، وذلك لضمان عدم إصدار تصاريح عمل لهم لأنهم أصبحوا ملزمين بالمغادرة على ضوء الاعلانات السابقة وعلى ضوء اجراءات الترتيبات مع وزارة الخارجية ولكن نكرر ان الاعفاء من الرسوم لن يكون الا في حال المغادرة قبل تاريخ 31 اكتوبر 2020.

وبخصوص اعداد وجنسيات العمالة الوافدة التي سجلت على المنصة والراغبة بمغادرة أراضي المملكة والاستفادة من الإعفاءات بين الوزير أن المغادرين من 80 جنسية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- (12 ألف و569) من الجنسية المصرية غادر منهم (9 آلاف و668) مصري.

- (5 آلاف و745) من الجنسية البنغالية، غادر منهم (4 آلاف و443) بنغالي.

- (3 آلاف و314) من الجنسية الهندية غادر منهم (ألف و144) هندي.

- (الفين و416) من الجنسية السريلانكية غادر منهم (841) سريلانكي.

واستعرض البطاينة خلال الإيجاز قرارات جديدة صدرت اليوم بخصوص تجديد تصاريح العمالة الوافدة تسمح بتجديد تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن معينة لدى صاحب العمل نفسه (تم توضيح المهن بالقرار) وذلك فقط لغاية تاريخ 2020/31/12 ودون التقيد بالنسب على ان لا ينطبق هذا القرار على:

1- العمالة الوافدة المسجلة على منصة حماية لغايات مغادرة الاراضي الاردنية.

2- العمالة الوافدة التي استفادت من قرار تصويت الاوضاع الاخير ولم تغادر البلاد حتى تاريخه باستثناء:

- ازواج او زوجات الأردنيين

- ابناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية وسارية المفعول

- حملة الجوازات الاردنية المؤقتة سارية المفعول

أما بالنسبة لإجازات العمالة الوافدة أكد البطاينة أنها لا تزال موقوفة والسبب يعود إلى الوضع الوبائي في دول معينة، مضيفا أن الوزارة لا تستطيع أن تحدد موعدا او التزاما لعودة اي عامل، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر عند العودة للمملكة محدودة وهي مخصصة بالدرجة الاولى لعودة الاردنيين.