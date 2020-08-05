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32 ألف عامل وافد طلبوا مغادرة الأردن
وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل، نضال البطاينة، بشأن العمالة الوافدة التي سجلت لمغادرة أراضي المملكة نهائيا في ظل جائحة كورونا مع الحصول على اعفاءات بشأن الغرامات المترتبة عليها أكد البطاينة إن الوزارة أعلنت أكثر من مرة خلال جائحة كورونا للعمال الوافدين الراغبين بمغادرة أراضي المملكة التسجيل على هذه المنصة للاستفادة من الاعفاء للعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، لافتا إلى أن هذه الخدمة أغلقت تماما مساء 2020/16/8 وتم رفع الكشوفات النهائية للمسجلين علما بأن الموعد النهائي لمغادرة العمالة المسجلة لتستفيد من هذه الإعفاءات المذكورة سيكون بتاريخ 2020/10/31.
- (12 ألف و569) من الجنسية المصرية غادر منهم (9 آلاف و668) مصري.
واستعرض البطاينة خلال الإيجاز قرارات جديدة صدرت اليوم بخصوص تجديد تصاريح العمالة الوافدة تسمح بتجديد تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن معينة لدى صاحب العمل نفسه (تم توضيح المهن بالقرار) وذلك فقط لغاية تاريخ 2020/31/12 ودون التقيد بالنسب على ان لا ينطبق هذا القرار على:
1- العمالة الوافدة المسجلة على منصة حماية لغايات مغادرة الاراضي الاردنية.
- ازواج او زوجات الأردنيين
أما بالنسبة لإجازات العمالة الوافدة أكد البطاينة أنها لا تزال موقوفة والسبب يعود إلى الوضع الوبائي في دول معينة، مضيفا أن الوزارة لا تستطيع أن تحدد موعدا او التزاما لعودة اي عامل، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر عند العودة للمملكة محدودة وهي مخصصة بالدرجة الاولى لعودة الاردنيين.
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