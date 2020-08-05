الرئيسية | محليات تكليف ألف موظف بمراقبة التزام المدارس الحكومية بالبروتوكول الصحي

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر، الاثنين، إنّه تم تكليف ألف موظف لمراقبة إلتزام المدارس الحكومية بالبروتوكول الصحي والتباعد بين الطلبة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة أن العام الدراسي الجديد قائم في موعده في 1 أيلول/ سبتمبر، حيث يعود الطلبة إلى مدارسهم الثلاثاء ضمن اعتبارات وشروط صحية؛ منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أنه في حال سُجلت أي إصابة بفيروس كورونا، داخل مدرسة؛ سيتم تعليق الدراسة 14 يوما وإجراء فحوص لجميع طلاب المدرسة.

"1700 مدرسة ستعود بدوام كامل الثلاثاء، و 2400 مدرسة ستعود بنظام التناوب بين أيام الأسبوع"، وفق المصدر؛ الذي أشار إلى أن عدد من المدراس الخاصة ستعتمد نظام التناوب.

ويستعد نحو مليونين و145 ألف طالب وطالبة للعودة إلى مقاعد الدراسة الثلاثاء،

كما التحق نحو 90 ألف معلم ومعلمة بمدارسهم منذ 23 آب/أغسطس 2020؛ للتدرب على البروتوكول الصحي، والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020 الثلاثاء المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، مسبقا جاهزية الوزارة التامة لبدء العام الدراسي الجديد.

وعممت وزارة التربية والتعليم، السبت، تعليمات وإرشادات تتعلق بارتداء الكمامات في المدارس، حيث أكدت أن ارتداء الكمَّامة للطلبة تبدأ من سن 6 سنوات فما فوق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر