الرئيسية | محليات العضايلة: سيتم تشديد العمل بأمر الدفاع رقم 8

وطنا اليوم-عمان:يعقد وزراء الدولة لشؤون الإعلام والصحة والعمل إيجازا صحفيا قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة وإجراءات الحكومة للتعامل معها.

العضايلة: سيتم ابتداء من يوم غد الثلاثاء رفع العزل عن مدينة سحاب، ابتداء من الساعة السادسة صباحاً.

العضايلة: ستعود ساعات الحظر في المدينة لتصبح كما هي في باقي مناطق المملكة، ابتداء من الساعة العاشرة مساء للمنشآت والحادية عشرة للأفراد ليلاً وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.

العضايلة: سيتم محاسبة كل شخص تسبب بنقل عدوى الكورونا وتشديد العمل بأمر الدفاع رقم 8

العضايلة: التركيز على تطبيق أمر الدفاع رقم 8 ومحاسبة المستهترين والذين تسببوا بنقل العدوى عن قصد أو قلة احتراز، ومن يخالف الالتزامات والتدابير الواردة في أمر الدفاع 8 يحابس بالحبس 3 سنوات أو 3000 دينار ولا يحول تطبيق أي عقوبة دون تطبيق عقوبة أشد ورد في تشريع آخر

العضايلة: لاحظنا خلال الأسابيع الماضية، وللأسف، ممارسات لبعض الإخوة المواطنين المشتبه بإصابتهم، والذين يعلمون ذلك، ومع ذلك قاموا وبكل أسف بتعريض صحة وحياة أسرهم وأصدقائهم ومواطنين آخرين لخطر العدوى والإصابة،

العضايلة: تمرين تدريبي للقوات المسلحة - الجيش العربي لاختبار قدرات الدولة الأردنية للتعامل مع الأزمات

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