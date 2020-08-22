الرئيسية | محليات انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:شهدت مناطق واسعة في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين انقطاعا في التيار الكهربائي. وكانت مناطق الغويرية وحي الأمير محمد وشارع الأمير زيد وحي الأمير عبدالله بالإضافة إلى بعض مناطق الزرقاء الجديدة طالها هذا الانقاع وأرجع مسؤول في شركة توزيع الكهرباء سبب الانقطاع إلى ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لـ 42 درجة مئوية بالإضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية. وأضاف أن العمل جار على إصلاح الإعطال بأقرب وقت.

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