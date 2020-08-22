الرئيسية | محليات الحكومة : تداول تصريح مجتزأ للرزّاز حول إجراءات الإغلاق

وطنا اليوم-عمان:نفت الحكومة عبر منصة "حقك تعرف" حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن قوله أن إجراءات الإغلاق والعزل غير مجدية لا صحيا ولا اقتصاديا، مبينة أن التصريح مجتزأ.

وأوضحت المنصة اليوم الإثنين أن تصريح الرزاز في الرسالة الأسبوعية أمس الأحد أشار إلى أن إغلاق الاقتصاد والعزل الكامل لكلّ المحافظات، قد يكون غير مجدٍ لا صحيّاً ولا اقتصاديا على المدى المتوسط والطويل، خصوصاً في ضوء التباين في الإصابات بين محافظة وأخرى، ولواء وآخر، حتى بين حيّ وآخر.

ونشرت المنصة تصريح الرزاز كاملا فيما يتعلق بهذه الجزئية؛ وجاء فيه :

"الآن بما أن دول العالم، و نحن أيضاً، أنّ إغلاق الاقتصاد والعزل الكامل لكلّ المحافظات، قد يكون غير مجدٍ لا صحيّاً ولا اقتصاديا على المدى المتوسط والطويل، خصوصاً في ضوء التباين في الإصابات بين محافظة وأخرى، ولواء وآخر، حتى بين حيّ وآخر.

لهذا قامت مجموعة من دول العالم، ومن بينها الأردن الآن، بدراسة وضع معايير جديدة على مستوى البناية التي يتم عزلها، أو على مستوى الحيّ، أو اللواء أو المحافظة، وهذا كله سيساعدنا على ضبط المنطقة جغرافيّاً، وبالتالي تسهيل عمليّة التقصّي الوبائي، وفي نفس الوقت تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد.

وسوف نعلن خلال هذا الأسبوع منظومة متكاملة مبنية على نظام معلومات جغرافي، تم تطوير هذه المنظومة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بجهد تشاركي من قبل المركز والوزارات والأجهزة الأمنية واللجنة الوطنية للأوبئة. وهذا سوف تمكن المواطن المواطن من التعرف على المعايير والآليّة التي سوف نعتمدها إن كان في الحظر أو العزل أو الإغلاق".

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