الرئيسية | محليات توضيح من التربية حول دوام الطلبة خلال الأيام الثلاثة الأولى

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة التربية والتعليم أنها حرصا على سلامة الطلبة ومراعاة لمخاوف بعض أولياء الأمور، ستتعامل بمرونة مع دوام الطلبة خلال الأيام الثلاثة الأولى والتي تم تخصيصها لاستلام الكتب المدرسية وجداول الدروس، بما يضمن أكبر قدر من التباعد بين الطلبة وتهيئتهم للعمل بإجراءات البروتوكول الصحي بشكل تدريجي.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن هذه المرونة لا تعني بأي شكل من الأشكال دعوة لعدم التحاق الطلبة في مدارسهم.

وبينت الوزارة أن تأخير دوام رياض الأطفال الحكومية والخاصة، حتى السادس من أيلول المقبل جاء كذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التباعد، نظرا لاصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم في أول يوم دراسي.

وأشارت إلى أن رياض الأطفال مشمولة باشتراطات وإجراءات صحية تحافظ على سلامة الأطفال، حيث سيتم دخول الأطفال مباشرة الى الغرف الصفية وبوجود المعلمات وبمسافات تباعد، ولن يسمح بوجود أطفال في الساحات، حيث ستقوم المعلمات بالإشراف على ذلك، وضمانا للتباعد الجسدي سيتم تقسيم أطفال الشعبة الواحدة الى مجموعتين مباشرة في الغرف الصفية وضمن الحدود المسموح بها في البروتوكول الصحي، مع التأكيد على أنه لا طابور صباحي أو فعاليات تسمح بالاختلاط في المدارس.

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