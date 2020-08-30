الرئيسية | محليات شاب أردنــي يصارع الحياة ويناشدكم انقاذ حياته

وطنا اليوم-عمان:ناشد ذوو شاب أردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأردنيين، مساعدهم في انقاذ حياة ابنهم محمد الجبالي الذي يعاني من قصور في عضلة القلب.

وطلب ذوو الشاب من ذوي أي متوفى دماغيا في الأردن، بالتبرع في قلبه وزراعته لابنهم محمد.

وأطلق أردنيون عبر وسائل التواصل حملة تحت شعار "#أنقذوا_محمد"، لإنقاذ حياة الشاب محمد الجبالي.

الجبالي يعاني من قصور في عضلة القلب، ما ترتب عليه نقله إلى العناية الحثيثة في المستشفى، ووضعه على أجهزة التنفس.

وتسوء حالة محمد، يوما بعد يوم، وفق ما يروي والده في منشورات له عبر فيسبوك، ويشعر بضيق حاد في التنفس ونقص في الأكسجين، بسبب قصور حاد في عضلة القلب لديه.

ويبلغ محمد، 25 عاما، فيما يرقد منذ مدة في العناية الحثيقة بمستشفى الجامعة الأردنية.

رقم والد محمد للتواصل: 0788712295

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