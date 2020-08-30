الرئيسية | محليات الأوبئة: عودة المدارس تحمل خطورة وعدد البؤر في العاصمة كبير

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات، الاثنين، أن عدد بؤر كورونا كبير في المملكة، وخاصة في عمّان.

وقال عبيدات، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إن عودة المدارس تحمل خطورة في امكانية زيادة اصابات كورونا، مضيفا أن بروتوكول وزارة التربية يهدف الى تقليل من امكانية عدد الاصابات.

وأضاف، أن المملكة تتراجح ما بين التفشي المجتمعي الذي لا نستطيع فيه ملاحقة جميع المخالطين والبؤر الكثيرة للفيروس، مؤكدا أنه عند وصول التفشي المجتمعي يتوجب تغيير الاستراتيجية لكي نستطيع استقبال الأعداد دون خسائر بالأرواح.

ولفت إلى أن خروج الطلبة الى المدارس قرار صعب يحمل ايجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أنه يتوجب على أولياء الأمور قياس درجة حرارة الطالب في المنزل.

وأكد على ضرورة عزل الطالب الذي يرتفع درجة حرارته عن بقية أفراد عائلته، لافتا إلى ضرورة الاتصال مع الطواقم الطبية في تلك الحالة.

وشدد عبيدات على ضرورة عدم الالتقاء صفوف المدرسة مع بعضها البعض، مؤكدا ضرورة تهوية الصفوف عبر فتح النوافذ.

وفي حال تسجيل اصابة في مدرسة ما، قال إن اللجنة تفكر في حلين اثنين هما تعطيل المدرسة أو اغلاق الصف في حال التحقق من العزل بين الصفوف، ليتم المباشرة بالتعليم الالكتروني.

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