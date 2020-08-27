الرئيسية | محليات تشكيل لجنة وزارية للاحتفالية بمئوية الدولة الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمراجعة الخطة الرئيسية للاحتفالية بمئوية الدولة الأردنية.

وستعمل اللجنة على مراجعة الخطة الرئيسية التي ستضعها وزارة الثقافة ومناقشة الخطط والأفكار التي تتقدم بها الوزارات المعنية والخروج بخطة وطنية شاملة للاحتفالية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، الشؤون السياسية والبرلمانية، الإدارة المحلية، المالية، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدولة لشؤون الإعلام، وزير الثقافة، وأمين عام وزارة الثقافة مقررا.

يشار إلى أن وثيقة أولويات عمل الحكومة 2020- 2021 تتضمن تكليف وزارة الثقافة بإعداد خطة الاحتفالية بمئوية الدولة الأردنية.

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