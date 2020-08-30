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مرتبات المستشفى الميدانـي الأردني في لبنان تعود إلى أرض الوطن
وطنا اليوم-عمان:عادت الدفعة الأولى من مرتبات المستشفى الميدانـي الأردني / لبنان إلى أرض الوطن, اليوم الأحد، على متن طائرات النقل التابعة لسلاح الجو الملكي، فيما ستعود الدفعة الثانية يوم غد الإثنين, بعد أن أنهت واجب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في جمهورية لبنان الشقيق، إذ سيخضع مرتبات المستشفى الميداني إلى حجر صحي لمدة (14) يوم وحسب البرتوكول الصحي المتبع.
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