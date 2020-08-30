الرئيسية | محليات مرتبات المستشفى الميدانـي الأردني في لبنان تعود إلى أرض الوطن

وطنا اليوم-عمان:عادت الدفعة الأولى من مرتبات المستشفى الميدانـي الأردني / لبنان إلى أرض الوطن, اليوم الأحد، على متن طائرات النقل التابعة لسلاح الجو الملكي، فيما ستعود الدفعة الثانية يوم غد الإثنين, بعد أن أنهت واجب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في جمهورية لبنان الشقيق، إذ سيخضع مرتبات المستشفى الميداني إلى حجر صحي لمدة (14) يوم وحسب البرتوكول الصحي المتبع.

وجُهّز المستشفى بكافة الطواقم الطبية اللازمة لإجراء العمليات الصغرى والكبرى، ويقوم على إدامتها طواقم طبية وتمريضية وصيدلانية وإدارية متخصصة، وبلغ مجموع الحالات التي تم التعامل معها خلال فترة المهمة قُرابة (1200) حالة مرضية وإصابة، إذ باشرت مرتبات المستشفى عملها في العاصمة اللبنانية قبل نحو شهر بناءً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثانـي القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة للوقوف إلى جانب الشعب اللبنانـي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ومساندة الأشقاء في لبنان, جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

يشار إلى أن القوات المسلحة ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية كانت قد أرسلت مستشفاً ميدانياً إلى لبنان عام 2006 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

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