الرئيسية | محليات توضيح حول انقطاعات الإنترنت في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، انه تواجه حالياً بعض كبرى الشركات العالمية المتخصصة بربط توصيل خدمات نقل البيانات (الانترنت) من توقف وانقطاعات متكررة في الانظمة التابعة لها على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي مما أثر سلباً على معظم التطبيقات العاملة من خلالها ومن ضمنها منظومات الحوسبة السحابية في توصيل خدماتها للمشتركين وتلبية احتياجاتهم بالشكل المطلوب، علماً بانه يتم العمل حاليا مع الجهات المعنية محلياً ودولياً لتقصي الحقائق وتحديد الاسباب والعمل على حلها باقرب وقت ممكن لاعادة الوضع على ما كان عليه سابقاً.

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