 وطنا نيوز -صحيفة اماراتية تنشر قصة الكمامة التي ارسلها الأمير حسين إلى الشاب الأردني الخصاونة
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صحيفة اماراتية تنشر قصة الكمامة التي ارسلها الأمير حسين إلى الشاب الأردني الخصاونة
التاريخ : 30-08-2020 06:31:59 المشاهدات: 850

وطنا اليوم - نشرت صحيفة الخليج الإماراتية خبرا تحت عنوان " كمامة ملكية لشاب أردني" قصة الشاب الأردني زاهر الخصاونة حيث قالت الصحيفة:

فوجئ الشاب الأردني زاهر الخصاونة بهدية ملكية عبارة عن كمّامة مماثلة لما يرتديها العاهل الأردني عبدالله الثاني في جولاته، ولقاءاته الرسمية.

وأرسل الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، الكمامة هدية إلى الشاب، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وقائية.

وكان الخصاونة علق على صورة نشرها ولي العهد خلال «القمة الثلاثية» مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، قبل أيام، مبدياً رغبته في الحصول على كمّامة مشابهة.

وردّ الحسين بن عبدالله حينها قائلاً: «أبشر.. المهم أن تحمي نفسك وعائلتك».

ونشر الخصاونة صورته وهو يرتدي الكمّامة، مؤكداً عدم توقعه أن تجد كلماته العفوية رداً سريعاً، ولفتة جميلة غمرته بالفرحة.






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