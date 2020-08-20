تربية عجلون: تحويل بعض المدارس إلى نظام صباحي ومسائي

وطنا اليوم - انهت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

وقال مدير المديرية سامي شديفات إن المديرية واصلت عقد الاجتماعات مع مدراء ومديرات المدارس الحكومية والخاصة لبحث تطبيق البرتوكول الصحي الواجب تنفيذه في المدارس مع أول يوم دراسي للطلبة، مشيرا إلى تنفيذ دورات تدريبية على تطبيق البروتوكول الصحي من حيث التباعد وتجهيز المدارس التي تحتاج إلى صيانة وتجهيز وترميم.

وأكد أن المدارس مستعدة لاستقبال الطلبة عبر تطبيق أعلى معايير البروتوكول الصحي وتوفير بيئة تعليمية صحية ملائمة لأبنائنا الطلبة، مبينا حاجة المدارس إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بكل سهولة ويسر.

وأوضح أن المديرية ستراقب التزام المدارس بالإجراءات الوقائية والصحية وأمر الدفاع 11 المتعلق بلبس القفازات والكمامات والتباعد حفاظا على سلامة الطلبة والكادر الإداري والتدريسي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين أن المديرية استوعبت جميع الطلبة المنقولين إليها من المدارس الخاصة، وتوزيعهم على المدارس الحكومية، وتحويل بعض المدارس إلى نظام صباحي ومسائي لاستيعاب الطلبة بشكل كامل.(بترا)