العناني للرزاز: الجائحة في الاستمرار..”إفتحوها فتح الله عليكم”

وطنا اليوم - وجّه رئيس الديوان الملكي الأسبق رسالة لحكومة الرئيس عمر الرزاز بعنوان” إفتحوها ..فتح الله عليكم”.

وتحدّث العناني في رسالته المنشورة عن “جائحة” البقاء في حاجة لجائحة الفيروس كورونا وطالب بعودة المدارس والجامعات والعمل كالمعتاد.

وشدد العناني على أن : أي عاقل منصف يجب أن يصل الى الاستنتاج ان الأردن ليس بحاجة للبقاء في حالة الفزع والترجف من جائحة الكورونا، بل ويجب أن يخرج منها فورا.

وأي عاقل منصف – اضاف العناني- يجب أن يشكر كل من بذلوا جهوداً جبارة من رجال الصحة من أطباء وممرضين ومساعدين، ورجال الجيش والأمن والمخابرات على ما بذلوه من جهود حميدة أثمرت في جعل الأردن أيقونة نجاح في مكافحة الوباء

لكن الحكمة تقتضي أن نعيد تطبيع الحياة في أسواقنا ومكاتبنا ،ومدارسنا ،وجامعاتنا ، وبيوتنا فالشعب اصيب بالملل.

وقال عناني: ليس هنالك منطق مقنع لعدم فتح المطار والحدود، والمدارس ، والجامعات ، والمحلات التجارية.

ومن الواضح أن العودة الى الاغلاق ليوم كامل ليس له مردود فالكوفيد 19 لن يتوقف الايام السته الباقيه.