الرئيسية | محليات بريطانيا مُعجبة بنجاح الأردن بأزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:التقى وزير الصحة الدكتور سعد جابر في مكتبه سفيرة المملكة المتحدة لدى الاردن بريجيت بريند، لبحث سبل العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال الصحي واجراءات التعامل مع الوضع الوبائي ضد جائحة كورونا.

وعرض الدكتور جابر خلال لقائه السفيرة البريطانية والوفد المرافق من السفارة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الاردنية لمواجهة الفيروس على ارض الواقع والتناغم الحكومي من خلال خلية الازمة مع القطاعات كافة في تطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة العامة.

وهنأ الدكتور جابر خلال اللقاء تسلم السفيرة بريجيت بريند الحقيبة الدبلوماسية وسفيرة لصاحبة الجلالة البريطانية لدى المملكة الأردنية الهاشمية خلفا لإدوارد أوكدن ، مؤكدا على توفير الدعم الكامل والتنسيق المستمر من خلال القنوات الدبلوماسية لتلبية كافة الاحتياجات لاسيما في المجال الصحي لجميع المقيمين على ارض المملكة.

وأعربت السفيرة البريطانية اعجاب بلادها بالمستوى الناجح الذي اعتمدته الحكومة الاردنية وتعاون الشعب الاردني في احتواء الازمة والاجراءات المتخذة في الالتزام الجاد في مختلف المجالات، الذي يعكس الوعي والحرص على السلامة العامة من انتشار هذا الوباء.

وابدت السفيرة بريجيت بريند تفهم بلادها لحجم العبء الكبير الذي يتحمله الاردن في التعامل مع الجائحة، مؤكدة استعداد بلادها للتعاون مع الاردن ودعم المشاريع الصحية وتوفير السبل الكفيلة لتخفيف العبء على الحكومة ومواجهة التحديات والتغلب عليها لاسيما وان الاردن يستضيف اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

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