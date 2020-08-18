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الفاعوري: أنا من الموقّعين وبعض وسائل الإعلام اجتزأت الرسالة
وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري لـ #إذاعة_حسنى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام كالغد والرأي تنفي فيها توقيعي على رسالةٍ وُجِّهت للملك غيرُ دقيق، مشيرًا أنه وقّع مع شخصياتٍ وطنية على رسالة خاصة وجهت للملك قدموا فيها نصائح حول قضايا وطنية، داعين لإطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي، وحشد كل طاقات المجتمع خلف جهود الملك.
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