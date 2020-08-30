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الحمايدة: رسالتكم ليست في الوقت المناسب
وطنا اليوم- قال الدكتور احمد الحمايدة مجيرعام مستشفى الحمايدة، معقبا على الرسالة التي بعثها شخصيات اردنية الى مقام جلالة الملك انها تحتوي مضامين معبرة ولكنها ليست في الوقت المناسب، واكد ان معركتنا مع العدو الصهيوني تتطلب تكاتف الجهود المخلصة لتمتين جبهتنا الداخلية.
وحذر الحمايدة من استغلال الظرف من قبل المتصيدين للاساءة الى وحدتنا الوطنية، وفيما يلي ما قاله الدكتور احمد الحمايدة
رساله معبره....ولكنها ليست فى الوقت المناسب..نحن الان فى معركه مع عدو عنيد يجب ان نتكاثف لصد هذا العدو الماكر....الكل متوتر الاعصاب م٥ز قياده وحكومه وشعب عجز فى كل شئ..الايردات الضريبيه والغير ضريبيه... والنفقات كما هى
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