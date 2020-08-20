الرئيسية | محليات الحسينات يحذر من سماسرة تهريب عاملات المنازل

وطنا اليوم-عمان:حذر نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملين بالمنازل خالد الحسينات من ظاهرة هروب العاملات بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة وقيام بعض السماسرة بتهريبهن من المنازل.

وقال الحسينات في تصريح ان هذه الظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير في المملكة مطالبا الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الجهات التي تقوم بتشغيل العاملات «السماسرة» موضحا ان هذه الظاهرة تشكل خطرا على الأسر في المملكة.

وبين انه وفي ظل الإغلاق التام لقطاع مكاتب استقدام العاملين بالمنازل وعدم القدرة على استقدام العاملات لتلبية احتياجات المواطنين الاردنيين، بدأت تنتشر وتزيد ظاهره هروب العاملات من المنازل بشكل كبير بمساعدة من السماسرة وبعض أصحاب المكاتب غير المرخصة أو عن طريق بعض العاملات الهاربات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ليقوموا بتشغيلهن بنظام المياومة او في مجالات اخرى

وطالب الحسينات الجهات المختصة بتشديد الرقابة والعقوبة على «السماسرة » والمكاتب غير المرخصة الذين يقومون بتهريب العاملات وتشغيلهن بالمنازل موضحا ان هذه الظاهرة تشكل خطرا على الوضع الصحي والامني نظرا لان هذه العمليات غير قانونية.

وحذر المواطنين من إيواء او تشغيل العاملات الهاربات والمخالفات لقانوني العمل والاقامه موضحا ان سوق العمل يحتاج الى تنظيم وضبط خلال الفترة الحالية في ظل اغلاق الاسواق.

وطالب بمنح اصحاب العمل مهلة لتصويب وضع عاملات المنازل من خلال إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم الامر الذي يساهم في منح العاملات مهلة لمغادرة البلاد لمن ترغب وتصويب وضع اللواتي يرغبن في العمل لدى صاحب العمل ما يساعد الحكومة في تعويض الخسائر الماليه جراء عدم الاستقدام والتي تصل الى ١٥ مليون دينار في قطاع العاملات فقط.

وقدر الخسائر التي تكبدها القطاع باكثر من 12 مليون دينار بسبب اغلاق الاسواق بسبب جائحة كورونا موضحا ان القطاع يشغل نحو اكثر من 600 عامل وعاملة بعدد مكاتب تقدر بنحو 150 مكتبا.

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